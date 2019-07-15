أهالي الأسرى عبر وطن: لا نعرف من نناشد لإنقاذ حياة أبنائنا ونطالب الجميع بالتدخل

رام الله – وطن – بدر أبو نجم: "إبني يعاني من نسبة حروق تفوق الستين بالمئة في جسده، وكان يعاني من سرطان في الدم وضعف في عضلة القلب.. أريد فقط أن تتم متابعة وضعه الصحي"، هذا ما قالته والدة الأسير المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال حذيفة حلبية، خلال حديث خاص لوطن في المسيرة الجماهيرية برام الله، الإثنين، دعما وإسناداً للأسرى المضربين عن الطعام.

وطالبت والدة الأسير حذيفة، القيادة وأصحاب الضمير الحي، بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ ابنها الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد اعتقاله الاداري، منذ بداية يوليو/ تموز الجاري، حيث يحتاج لفحوصات دورية للنخاع والقلب، وأنزيمات الكبد، للتأكد من عدم تراجع وضعه الصحي، أو عودة السرطان، وهي فحوص لم تجرَ له خلال اعتقاله منذ أكثر من عام.

وقال والد الاسير حذيفة حلبية عبر وطن، إن "على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإنقاذ حياة ابني"، آملاً أن يرضخ الاحتلال لمطالبه المشروعة في تحقيق حريته، مشيراً أن هذه الوقفة تعد دفعة معنوية للأسرى ولذويهم.

وقال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خضر عدنان، إننا نلتحم مع الأسرى داخل سجون الاحتلال، وخصوصاً المضربين عن الطعام من كافة محافظات الوطن، مشيراً أن المطلوب اليوم ان نلتحم مع الاسرى لانهم يدافعون عن القدس والاقصى والكل الفلسطيني، ويحملون راية المقاومة الفلسطينية.

وأوضح عدنان عبر وطن، أنه لا يمكن ترك الأسرى وحدهم، لأنهم يسطرون بإضرابهم ملحمة فريدة ويدافعون عن شرف الأمة.

وتابع "علينا أن نكون معهم ونصدقهم في هذا الفعل النضالي الفريد، الذي لا يضاهيه شيء في العالم في ملحمة انسانية فريدة.

ودعا عدنان لتوحيد الجهود مع أحرار العالم، في سبيل كسر الاحتلال ومقاومته بالامعاء الخاوية.

وهتف المتظاهرون بضرورة التدخل العاجل من قبل كافة الجهات المعنية، لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، معبرين عن غضبهم إزاء صمت العالم عن حقوق الأسرى، وخصوصاً الإداريين المضربين عن الطعام والذين يعانون من أوضاع صحية حرجة.

وحمل ذوو الأسرى صور أبنائهم المضربين عن الطعام، ولافتات حملت شعارات تندد بما يجري داخل سجون الاحتلال، من انتهاكات لحقوق الاسرى.

كما طالبت زوجة الأسير عاهد أبو غلمة عبر وطن، الجماهير الفلسطينية بالتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، خصوصاً في هذه المرحلة لأن الوضع الصحي لبعض الاسرى خطير.

ويواصل الأسير جعفر عز الدين من محافظة جنين إضرابه عن الطعام منذ (30) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى ستة أسرى وهم: أحمد زهران وهو مضرب عن الطعام منذ (23) يوماً، والأسرى محمد أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية منذ (15) يوماً، علاوة على الأسير حسن الزغاري المضرب عن الطعام منذ سبعة أيام، وانضم إلى الإضراب يوم أمس الموافق الرابع عشر من تموز/ يونيو 2019 الأسير جمال الطويل.

ولفت نادي الأسير في تقرير صدر عنه، الاثنين، إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تفرض إجراءات عقابية وانتقامية بحق المضربين، من خلال حرمانهم من زيارة العائلة، وعرقلت تواصل المحامين معهم، ونقلهم المتكرر من معتقل إلى آخر، وعزلهم في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، وقيام السجانين بمضايقات على مدار الساعة، وكل ذلك بهدف ثنيهم عن الاستمرار في خطوتهم الرافضة للاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال وصل إلى قرابة 500 معتقل إداري، منهم أسيرة إدارية واحدة وهي الأسيرة فداء دعمس من الخليل، وتقبع في معتقل "الدامون"، علماً أن غالبية الأسرى الإداريين يقبعون في معتقلات (عوفر، والنقب، ومجدو).