بعد تبرؤ حماس من تصريحاته حول قتل اليهود والأحزمة الناسفة.. فتحي حماد يصدر بياناً

غزة- وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس فتحي حماد على السياسة الثابتة والمعتمدة لدى الحركة في حصر مقاومتها ضد الاحتلال الذي يغتصب أرض فلسطين ويدنس مقدساتها.

وقال حماد في بيان مقتضب له قال فيه "ما تعبر عنه حركة حماس دوما في سلوكها السياسي وما أكدته الوثيقة السياسية للحركة ينص على أنه ستستمر مقاومتنا لهذا الكيان الغاصب بكل الأشكال، سواء المسلحة منها أو عبر النضال الشعبي السلمي الذي تمثله مسيرات العودة الكبرى".

وكانت حماس أصدرت اليوم بيانا صحفيا تبرأت فيه من تصريحات حماد أمام المتظاهرين في مسيرات العودة شرق غزة يوم الجمعة الماضي، قال فيها " ليسمع الوسطاء وليسمع العدو الصهيوني.. سأموت وأنا عزيز (..) سأموت وأنا أفجّر وأقطع رقاب اليهود".كما قال في ذات الخطاب، إن حركته "جهزت مصنعا للأحزمة الناسفة"، وهدد دولة الاحتلال بأنها إن لم ترفع الحصار على القطاع، فإن حركته ستوزع هذه الأحزمة على المتظاهرين، وستدفعهم لاختراق السياج الفاصل.

وقالت الحركة في بيان صحفي، إن هذه التصريحات لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعاً مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين. للاطلاع على بيان حماس اضغط هنا