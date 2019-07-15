هلال العاصمة يجرد مركز بلاطة من لقب كأس الشهيد أبو عمار

وطن: تُوّج فريق هلال القدس، مساء اليوم الاثنين، بلقب كأس الشهيد أبو عمار لكرة القدم، بفوزه بركلات الحظ الترجيحية على مركز بلاطة، بعد نهاية الوقت الأصلي من زمن اللقاء بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ماجد أسعد في البيرة.

وحسم الهلال ركلات الجزاء الماراثونية لصالحه بواقع 8 ركلات مقابل 7، بعد تألق حارسي الفريقين سائد أبو سليم من بلاطة، وخالد عزام من الهلال في التصدي لـ3 ركلات.

وجرد هلال العاصمة بلاطة من لقبه الذي أحرزه الموسم الماضي، ليرفع ألقابه هذا الموسم إلى لقبين بعد تتويجه بلقب دوري المحترفين، بينما يتبقى لبلاطة مباراة حاسمة مع خدمات رفح في نهائي كأس فلسطين.