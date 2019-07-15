العراق يستلم وثيقة تثبت ملكيته لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس

وطن: حصل العراق، الإثنين، على وثيقة من الحكومة الفلسطينية تتضمن ملكيته رسمياً لمقبرة الشهداء العراقيين في مدينة نابلس.

وجاء في بيان لمكتب اشتية ، إن "رئيس الوزراء اشاد بموقف العراق الداعم لفلسطين وتضحيات الشعب العراقي دفاعاً عن القضية الفلسطينية ، وقدم وثيقة ملكية الحكومة العراقية لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس تعبيراً عن الاعتزاز بهذه المواقف والتضحيات".

وتقع مقبرة الشهداء العراقيين بالقرب من ساحات مدرسة الصناعة شرقي نابلس.

وهؤلاء الشهداء قدموا من العراق، وسقطوا على ثرى فلسطين، للذود عنها في حرب عام ١٩٤٨، وقدموا دماءهم فداء لها.

والتقى رئيس الوزراء محمد اشتية مع نظيره العراقي عادل عبد المهدي، الاثنين في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد، في مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد وزاري ووفد رجال وسيدات أعمال إلى العراق.

وعقد اشتية وعبد المهدي اجتماعا ثنائيا بحثا خلاله آفاق التعاون بين البلدين والشعبين، وتوجها بعد ذلك لترؤس جلسة المباحثات المشتركة بحضور الوزراء من أعضاء الوفدين.

واستعرض اشتية فرص التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية، موضحا استراتيجية الحكومة بتحقيق الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية التي فرضها واقع الاحتلال، والتوجه إلى العمق العربي لتعزيز الإمكانات الاقتصادية.

وقال اشتية في مؤتمر صحفي عقد عقب اللقاء: "إن مواقف العراق منسجمة مع الحقوق والمواقف الفلسطينية، فالعراق كان دائما سندا ومدافعا عن فلسطين، ونشكركم على رفض مؤتمر المنامة الذي نعتبره أحد حلقات التآمر على قضيتنا ضمن ما يسمى صفقة القرن".

وأضاف اشتية: " العراق عزيز على كل فلسطيني واهنئكم على حالة النهوض التي يعيشها العراق والحفاظ على التنوع السياسي والنسيج الاجتماعي، وإن استعادة العراق عافيته يعني استعادة فلسطين لعافيتها".

وبين اشتية أن رئيس الوزراء العراقي أكد التزام العراق بتعهداتها المالية لفلسطين في الجامعة العربية، وأوعز للوزراء العراقيين بتقديم كل ممكن للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع فلسطين.

كما وعد بدراسة اوضاع فلسطينيي العراق والعمل على حصولهم على حقوق مساوية لحقوق العراقيين.