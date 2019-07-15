الخطاب الحقوقي الجديد وألوان قوس قزح

كتب: د.عصام عابدين

هناك حاجة للتفكير العميق في الخطاب الحقوقي السائد وأدواته التقليدية، هل الخطابُ حقوقيٌ حقاً؟ هل ما زال صالحاً بأدواته في مواجهة التحديات الراهنة؟ أم عفى عليه وأدواته الزمن؟ هل هو قادرٌ على مواجهة مخاطر المرحلة القادمة؟

لم يخضع الخطاب الحقوقي، وأدواته، منذ عشرات السنين للمراجعة والتقييم، الذي هو أساسٌ لاستخلاص الدروس والعبر، ومراكمة التجربة الحقوقية، رغم عراقة وتجذر العمل الأهلي في فلسطين، ولعل هذا ما يُفسر استمرار اتساع الهوة بين العمل الأهلي والناس، والنتيجة أن المؤسسات الأهلية تفقد تدريجياً، وإنْ بشكل متسارع، قاعدتها المجتمعية.

عندما يصل الأمر إلى نعت مؤسسات العمل الأهلي، بتاريخها العريق المتجذر في أرض فلسطين، بأوصاف من قبيل "جماعة الإنجيوز" وما شابه؛ وإنْ استخدمت تلك الأوصاف في بعض الأحيان لتأليب الرأي العام ضدها، فالأمرُ جَلَل، وبخاصة عندما تغيب إرادة المراجعة والتقييم، ويدقُ ناقوسُ خطر يُهدد حاضر ومستقبل العمل الأهلي في فلسطين.

المراجعة والتقييم، الموضوعي المهني الجاد المثابر، بعيداً عن حسابات المصالح والمغانم، قد تكون مسألة حياة ومصير للعمل الأهلي ومستقبله في فلسطين المحتلة، تستدعي التوقف أمامها والتأمل ملياً، كي لا تستمر المؤسسات الأهلية في فقدان دورها حاضراً، وتتلاشى مستقبلاً، وهذا الدور لا يمكن تصوره بعيداً عن ثقة القاعدة (الناس) وإيمانها بالخطاب الحقوقي وأدواته ومَن يحمله، وإلا ضاع الخطاب وفقدت القاعدة بوصلتها وأملها في الوصول إلى بر الأمان.

وحتى لا تضيع البوصلة، وتحقق عملية المراجعة أهدافها، فإن المشكلة التي سرعان ما تظهر تتعلق بكيفية بناء جسور عملاقة بين المؤسسات الأهلية وقواعدها، مبنية على الثقة بمَن يحمل الخطاب أولاً، ومضمونه ثانياً، والأدوات الكفيلة بترجمة الخطاب إلى واقع ملموس ثالثاً، وإلاَ فإن نشر ثقافة حقوق الإنسان وعملية التغيير تصبح ضرباً من الخيال.

وقف النزيف، واستعادة ثقة القاعدة، بالعمل الأهلي، والحالة تلك، يحتاج وقفة ومراجعة جدية وبخاصة من الرعيل القديم في الأسباب التي أدت لانتكاسة حقيقية في العمل الأهلي في فلسطين؟ ولماذا غاب العمل التطوعي سر حياة ونجاح العمل الأهلي وخزانه البشري وخلية النحل؟ هل يؤمن الرعيل القديم بقدرة الجيل الشاب الذي عانى طويلاً من الظلم والتهميش والحرمان على حمل الرسالة الحقوقية وبأدوات متطورة لم يعرفها الرعيل القديم ولن يعرفها؟ أم أن العمل الأهلي بات ملكية خاصة وعنواناً للمصالح والامتيازات والمساومات على حساب الخطاب والأدوات والقاعدة؟

استمرار الخطاب الحقوقي، التقليدي الاحتكاري السائد، وأدواته الهشة، على حالها، يعني أننا من وجهة نظر القاعدة وفي وعيها مجرد "جماعة إنجيوز" سواء قبلنا بذلك أم لم نقبل، وما الفرق إذا كانت القاعدة مقتنعة بذلك، فأصلُ الشيء فرع تصوره، المسألة هنا ليست محاولات سَمِجَة لإقناع القاعدة المحترمة أننا لسنا "جماعة انجيوز" بقدر ما هي قناعة ينبغي أن تتشكل في وجدان القاعدة وتتعزز بالممارسة أن لنا تاريخ عريق ومستقبل واعد، أننا أشجارٌ وارفة تستظل بها قاعدتنا العريضة المحترمة، وليس هذا فحسب، بل تُنبت محصولاً وفيراً من ثمار الحق والعدل والحرية والكرامة.

ليست دعوة إلى قلب الطاولة على الخطاب الحقوقي السائد وأدواته التقليدية الهشة، ولكي أكون صادقاً أميناً في الكلام، لا ندعو لقلب الطاولة على الخطاب والأدوات مرة واحدة، فالأمر يحتاج نقاشاً جماعياً عميقاً في حاضرنا ومستقبلنا، ودوراً حقيقياً للجيل الشاب الواعد، للمدافعات والمدافعين الشباب عن حقوق الإنسان، كي لا يضيع الخطاب وتضيع بوصلة القاعدة، فنخسر أنفسنا ونخسر القاعدة، وتصبح الرسالة والأدوات الحقوقية مجرد مضيعة للوقت لنا وكارثة على القاعدة، أو مجرد عمل روتيني نتلقى عليه أجراً وامتيازات ومصالح هنا وهناك، هذه ليست رسالة، إنه انفصالٌ وتدمير ذاتي للخطاب الحقوقي، ولن يحقق شيئاً من طموح التغيير نحو مستقبل أفضل، نحلم به، وتنتظره القاعدة.

الخطاب الحقوقي، يُبنى من أوجاع الناس، من أنفاسهم يُبنى الخطاب، من آلامهم، من عرق جبينهم، من واقعهم المرير، من الظلم الذي يعانوه، من عشقهم للحرية والعيش بكرامة إنسانية، من حُلمهم بالعدل والإنصاف، وعندما نرى ظل خطابنا الحقوقي في عيون الفقراء والمستضعفين، مع العمال في المصانع، مع المزارعين في الحقول، مع النساء في الأرياف قبل المدن، نراه بيئة مواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة، نراه على وجوه أطفال المدارس في الصباح بالتربية على ثقافة حقوق الإنسان في عالم متغير، ونراه يُحلق عالياً في سماء الوطن، نكون عندئذ قد نجحنا في الخطاب وأدواته.

الخطاب الحقوقي الجديد، ألوانُ قوس قزح، هذا اللون مخصصٌ للشباب الفلسطيني التائه اليائس لإيصالهم إلى بر الأمان، وذاك اللون لأبناء المخيمات مصممٌ لهم يعرفهم جيداً ويتلمس جراحهم وآلامهم وأوجاعهم، وذاك اللون مخصصٌ للمرأة للحماية والتمكين على الأرض لا على الورق، وهناك اللون الجميل المصمم للأشخاص ذوي الإعاقة في فسيفساء المجتمع الفلسطيني وبيئة المواءمة، ألوانٌ تعكس قيمة وصورة الشهداء والأسرى ومستقبل الفلسطينيين أينما وُجدوا وتُنير طريق العودة وتقرير المصير. قوس قزح ليس لوناً واحداً، قوس قزح ألوان، إنه الخطاب الحقوقي الجديد، قوس قزح الحقوقي، يرسم لوحته الجميلة في السماء، يأخذ الأبصار، يعشقه الجميع، ألوانه رائعة، متناسقة، تليقُ بالجميع.

أدوات الخطاب الحقوقي، الجديد الشاب، ليست تقليدية، ليست ثابتة، ولا ينبغي أن تكون، جديد الخطاب يحتاج أدوات جديدة، إنها أدوات مبتكرة، خلاّقة، متطورة، تخضع للتقييم الجاد المستمر، وعمل حقوقي جماعي منظم، تشخيص عميق للمشكلة، وتحديد للرؤية، وساحة العمل، وابتكار الوسائل الفعّالة، ورسم خطة العمل، إنه عالم المناصرة الجديد، القادر بعد اتضاح معالم الخطاب الحقوقي ودور الجيل الشاب، على رسم معالم التغيير المنشود.

العمل الحقوقي، بحثٌ ميداني ومناصرة، فِرق البحث الميداني القلب النابض للعمل الحقوقي، وفِرق المناصرة التكتيكية العقل المدبر، والعمل الجماعي المنظم على مستوى البحث والمناصرة في العمل الأهلي، على قلب وعقل امرأة ورجل واحد، عنوانٌ تحتاجه المرحلة القادمة. فيلقُ البحث الميداني ينتشر في كل مكان، وفيلقُ المناصرة يرسم الخطط ويبتكر التكتيكات الفعّالة، وتوزيع مُحكم للمهام والأدوار والمسؤوليات، ونواة شابة مُحترفة تدير قيادة العمليات الحقوقية، وتشبيكٌ واسعٌ مع الحلفاء ومَن يرغب بالانضمام للتحالف الأهلي العريض، والنتيجة أن سرعة انتشار فيلق البحث الميداني الجماعي المنظم على الأرض، والخطط والأدوات التكتيكية الهائلة لفيلق المناصرة الجماعي، ومؤازرة فيلق الحلفاء، كفيلة برسم صورة قوس قزح الحقوقي بكفاءة واقتدار كما تُحب أن تراها القاعدة ويراها الجميع.

جيشٌ حقوقيٌ واحدٌ، من فيالق، يرسم مستقبل المرحلة القادمة، قادر على مواجهة التحديات كافة، واستيعاب متغيرات الخريطة التمويلية، والصمود في وجه المخاطر والتحديات، جيشٌ حقوقيٌ على موعد مع النصر في مواجهة امتهان الحقوق والكرامة الإنسانية، النصرُ الذي يرسم معالم الطريق ويصنع التغيير ويحقق تربية شاملة على ثقافة حقوق الإنسان.