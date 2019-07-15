احتجاجات فلسطينية وإغلاق مداخل المخيمات رفضاً لإجراءات وزارة العمل اللبنانية

وطن: نظم لاجئون فلسطينيون اعتصامات وأغلقوا مداخل عدد من المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجاً على قرار وزارة العمل اللبنانية بمكافحة الأيدي العاملة الأجنبية بما فيها عمل اللاجئين الفلسطينيين.

ونُظم اعتصام اليوم الاثنين امام مكتب الصاعقة عند مفرق سوق الخضار في مخيّم عين الحلوة تعبيراً عن رفض ما يحصل، وجرى اغلاق الطرقات بالإطارات المشتعلة عند مداخل مخيمات عين الحلوة وبرج البراجنة والرشيدية والبداوي احتجاجاً على قرار وزارة العمل اللبنانية، واعلنت المبادرة الشعبية في عين الحلوة تنظيم اعتصام الساعة الخامسة من بعد عصر يوم غد الثلاثاء أمام مسجد الفاروق في الشارع الفوقاني للمخيم.

وأطلق هاشتاغ حمل عنوان (#تجويعي_يخدم_ الصفقة). وأعلن محتجون احترامهم للشعب اللبناني لكنهم رفضوا اجراءات وزارة العمل. مؤكدين أن "كل ما نطلبه هو العمل ولا نطلب مساعدات، فإما حياة كريمة أو لا طعم لهذه الحياة، وإذا كانوا لا يريدوننا فليأخذونا الى فلسطين".

وتأتي هذه التحركات بعد مسيرات سيّارة شهدتها مدينة صيدا ومخيم عين الحلوة مساء الاحد مسيرات انطلقت من أمام مدرسة الراهبات جنوب المدينة، وقد جابت شوارعها، وذلك تضامناً مع العمال الفلسطينيين، ورفضاً لإجراءات وزارة العمل بحقهم. وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مصوّرة تظهر عدداً من السيارات على الكورنيش البحري للمدينة، حيث حملت الأعلام الفلسطينية.

وأكّد العديد من المتظاهرين مطالبتهم الدولة اللبنانية باتخاذ قرارات جديدة تكون منصفة بحق اللاجئين الفلسطينيين.