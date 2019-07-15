26 ألف شيكل غرامات فرضها الاحتلال على الأطفال الاسرى في "عوفر"

رام الله- وطن: فرضت محاكم الاحتلال خلال شهر حزيران/يونيو الماضي أحكامًا بالسجن الفعلي بحق عدد من الأسرى القاصرين القابعين في معتقل "عوفر"، إلى جانب فرض غرامات مالية باهظة وصل مجموعها إلى أكثر من 26 ألف شيكل.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها الاثنين، أنه خلال الشهر المنصرم تم إدخال 23 أسير طفل إلى قسم الأسرى الأشبال في معتقل "عوفر" 15 اعتقلوا من المنازل و7 من الطرقات و1 لعدم حيازته تصريح.

وسُجل من بين هؤلاء الأسرى الأشبال الذين تم اعتقالهم خلال الشهر المذكور، 5 فتية تعرضوا لاعتداءات همجية ونُكل بهم أثناء عملية اعتقالهم واستجوابهم في مراكز التوقيف.

وأضافت الهيئة أن عدد الأطفال المحكومين بذات الشهر 15 قاصر، وتراوحت فترات أحكامهم ما بين شهر إلى 15 شهراً، علماً بأن عدد الأسرى الأشبال القابعين حالياً في المعتقل 116 طفل.