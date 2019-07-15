اشتية: زيارتنا للعراق تهدف لتوطيد العلاقات الاقتصادية وفتح أبواب الاستثمار

وطن: ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا لمستثمرين فلسطينيين وعراقيين، بحضور عدد من الوزراء ذوي العلاقة من البلدين، في مقر إقامته بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال اشتية: "نجتمع اليوم من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية، وفتح أبواب الاستثمار ما بين البلدين، فالاقتصاد رافعة للسياسة، والعلاقة المميزة بين البلدين يجب أن تتجسد في علاقات اقتصادية قوية أيضا".

وتابع: "رغم الظروف غير الطبيعية التي نعيشها بسبب الاحتلال، إلا أن شعبنا حقق إنجازات كبيرة في مجال الاقتصاد، ولدينا العديد من قصص النجاح التي نفخر بها".

واستعرض رئيس الوزراء استراتيجية الحكومة في الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتحقيق التنمية من خلال تعزيز المنتج الوطني والاستثمار في الإنسان، "فلدينا العديد من الميزات التنافسية في عدد من الصناعات مثل الطاقة الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الزراعية".

من جانبهما، أكد وزيرا النفط والتجارة العراقيين الاهتمام وبذل كافة الجهود من أجل توقيع اتفاقية تعاون لتأطير العلاقات الاقتصادية ما بين البلدين، آملين أن تتيح هذه الزيارة فتح آفاق التعاون ما بين القطاعين الخاصين الفلسطيني والعراقي.