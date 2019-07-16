الأسرى يعلنون حالة الاستنفار عقب استشهاد الأسير نصار طقاطقة

رام الله - وطن: أعلن الأسرى في سجون الاحتلال حالة الاستنفار والاستعداد لأي مواجهة قادمة مع إدارة المعتقلات، عقب الإعلان عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة (31 عاماً)، في عزل معتقل "نيتسان الرملة" صباح اليوم الثلاثاء.

وقال نادي الأسير إن الأسرى شرعوا بالتكبير والطرق على الأبواب منذ لحظة سماعهم النبأ، وقاموا بإغلاق كافة الأقسام، وأبلغوا الإدارة أنهم لن يستلموا وجبات الطعام.

هذا وحمّل الأسرى إدارة معتقلات الاحتلال المسؤولية عن أية تداعيات قد تحدث عقب الجريمة التي نفذتها بحق الأسير نصار طقاطقة.

يُشار إلى أن الأسير نصار طقاطقة من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، أُعتقل في تاريخ التاسع عشر من حزيران/ يونيو 2019، وما يزال موقوفاً وقيد التحقيق.