محكمة الاحتلال وافقت على فتح تحقيق باستشهاد طقاطقه وتشريح جثمانه بحضور طبيب فلسطيني

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة صلح الاحتلال ، وافقت على طلب الهيئة بفتح ملف تحقيق باستشهاد الأسير نصار طقاطقة (31 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأوضحت الهيئة أنها قدمت صباح اليوم طلبا رسميا لكشف الأسباب الحقيقية لاستشهاد الأسير طقاقطة وكل الظروف المتعلقة بذلك، وانه تمت نقاشات بين محامي الهيئة وشرطة الاحتلال، وتم التوصل إلى الموافقة على تشريح الجثمان في وقت لاحق بحضور طبيب فلسطيني مختص بالطب الشرعي.

وكان الأسير طقاطقة استشهد صباح اليوم في عزل نتسيان في الرملة، وهو معتقل منذ 19/6/2019.