فقدان الاتصال بناقلة نفط اماراتية كانت تعبر مضيق هرمز

وطن: أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومين أثناء عبورها مضيق هرمز، ولم يعرف مصيرها إلى الآن.

وأوضحت الوكالة أن الناقلة التي كانت ترفع العلم البنمي وتحمل اسم "رياه" (Riah)، كانت تمر عند نقطة شحن بحرية قرب المضيق قبل اختفائها، ويظهر الموقع الأخير للسفينة أنها كانت متجهة صوب إيران.

وقالت الوكالة إن الناقلة قامت برحلات اعتيادية من دبي إلى الشارقة قبل دخولها إلى مضيق هرمز في طريقها إلى الفجيرة في الساحل الشرقي للإمارات، لكن شيئا ما حدث لها مساء السبت الماضي وفق بيانات لموقع تتبع حركة الناقلات البحرية.

ونقلت الوكالة عن خبير قوله إن الناقلة لم تغير مسارها خلال الشهور الثلاثة الماضية حول سواحل الإمارات، وهو ما يثير التساؤلات بشأن مصيرها.

ولم يعلق المسؤولون الإيرانيون أو الإماراتيون عن هذا الشأن حتى اللحظة، كما رفضت قيادة الأسطول الخامس الأميركي في الخليج التعليق.