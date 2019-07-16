آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأربعاء

غزة- وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني يوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر يوم غدٍ الأربعاء.

وذكرت "الداخلية" في إعلانها اليومي أن السفر يوم الأربعاء سيكون للمسافرين المتبقين من إعلان يوم أمس، إضافة إلى المسافرين من رقم (1087) حتى (1384) من كشف (11 يوليو).

وأكدت ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف (11/07): اضغط هنا