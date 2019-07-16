غضب بحزب ترامب من خطابه العنصري ضد عضوات بالكونغرس

وطن: وصلت عاصفة الانتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى داخل حزبه الجمهوري، في رفض لتصريحه "العنصري" ضد عضوات بالكونغرس من أصول أجنبية، بعد أن طالبهن بالعودة إلى بلدانهن الأصلية.

من جهته، أدان السيناتور من الحزب الجمهوري، ميت رومني، تصريحات ترامب، قائلا: "إن تعليقات الرئيس مدمرة ومهينة وهي تحطم الوحدة"، مضيفا أن من واجبات الرئيس الأمريكي توحيد الشعب من جميع الأعراق والألوان والأصول القومية المختلفة.

وتابع: "لكن في هذا الصدد، فشل الرئيس ترامب بشدة".

وأضاف السيناتور رومني: "يمكن أن تختلف مواقف الناس من السياسة، لكن دعوة المواطنين الأمريكيين إلى العودة للدول التي أتوا منها تتجاوز كل الحدود الممكنة".

وأدانت أيضا نائبة رئيس كتلة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، جودي إيرنست، تصريحات ترامب أيضا.

وردا على سؤال عن ما إذا كانت تعد هذه التصريحات عنصرية، قالت: "نعم، هذا ما أعتقده".



وكان ترامب تطرق إلى أصول نساء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، قائلا بسخرية: "من المثير للاهتمام أن نرى نساء الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلا من بلدان تعد حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فسادا وغير الكفؤة مقارنة بأي مكان في العالم، ويقمن بصوت عال الآن بإخبار شعب الولايات المتحدة بشراسة، أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض، كيف تدار حكومته".

وأضاف في تغريدة أخرى: "لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن المحطمة تماما والمليئة بالجريمة التي أتين منها. ثم حينها ليعدن ليوضحن لنا كيف يتم ذلك. تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكنكن تركها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة".

وأجرت عضوات مجلس النواب الديمقراطيات اللواتي هاجمهن ترامب، وهن رشيدة طليب وألكسندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر وأيانا بريسلي، مؤتمرا صحفيا دعون خلاله إلى عزل الرئيس.

وتعد إلهان عمر الوحيدة بين هؤلاء النائبات المذكورات التي ولدت خارج الولايات المتحدة، في الصومال، أما الباقيات فولدن فيها.