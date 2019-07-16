باريس سان جيرمان يبلغ نيمار بشرط رحيله

وطن: ذكرت العديد من التقارير، اليوم الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضع شرطا للموافقة على رحيل نجمه البرازيلي، نيمار دا سليفا، في فترة الانتقالات الجارية.

وحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن نيمار اجتمع، أمس الاثنين، مع إداريين في نادي سان جيرمان ومن بينهم ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

يذكر أن برشلونة هو الوجهة المحتملة لنيمار في الموسم المقبل، ولكن النادي الكتالوني ينوي عرض إدراج أكثر من لاعب في الصفقة لتقليل الأموال المدفوعة، أو إبرام التعاقد من خلال تبادل لاعبين دون تقديم أموال.