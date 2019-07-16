ماذا علق ترامب بشأن اتهام "غوغل" بالخيانة؟

وطن: علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الاتهامات الموجهة لشركة "غوغل" بالخيانة.

وكشف ترامب في تغريدة له، اليوم الثلاثاء، أن إدارته ستحقق في اتهام "غوغل" بأنها تعاونت مع الحكومة الصينية، ولكنه لم يعط أي تفاصيل أخرى.

وكان المستثمر والملياردير الأمريكي في وادي السيليكون، بيتر تيل، صرح الأحد، أنه يجب أن يتم إجراء تحقيق مع شركة "غوغل"، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية، بشأن قرارها بالتعاون مع الجيش الصيني بدلا من الحكومة الأمريكية، وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية.

ويزعم "تيل"، وهو حليف دونالد ترامب، أن المخابرات الصينية، نجحت في اختراق الإدارة العليا لـ"غوغل"، على الرغم من عدم وجود دليل مادي على هذا.

وقال بيتر تيل، في حديثه في المؤتمر الوطني المحافظ في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن غوغل "تعمل مع الجيش الصيني"، ولفت إلى أن الشركة "قد تم اختراقها تمامًا" من قبل الجواسيس الصينيين.

يشار إلى أن شركة "غوغل" تعرضت للانتقاد، العام الماضي، بسبب خططها لبناء محرك بحث خاضع للرقابة في الصين، يحمل اسم "دراغون فلاي"، والذي على أثره قام موظفو الشركة الأمريكية بالاحتجاج، وبعد حدوث اضطرابات داخلية ووضغوط سياسية، قررت "غوغل" تعليق المشروع.

واختارت "غوغل" عدم تجديد عقدها مع وزارة الدفاع الأمريكية، الذي كان يسمح لها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لـ"غوغل"، من أجل تحليل لقطات الطائرات التي من دون طيار.

(سبوتنيك)