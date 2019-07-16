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مديرة صندوق النقد الدولي تستقيل

16.07.2019 06:53 PM
مديرة صندوق النقد الدولي تستقيل

وطن: اعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أنها قدمت استقالتها، اليوم الثلاثاء، من رئاسة الصندوق، مشيرة إلى أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ من 12 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقالت لاغارد في بيان إنها "التقت مع المجلس التنفيذي، وقدمت استقالتها من الصندوق بداية من 12 أيلول/ سبتمبر 2019".

وأوضحت لاغارد أن "عملية ترشحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، والوقت الذي ستتخذه، جعلتني اتخذ هذا القرار، لصالح الصندوق، حيث سيسهل من عملية اختيار خلفا لي".

 

(سبوتنيك)

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