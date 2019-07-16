استمرار الاحتجاجات الفلسطينية في لبنان رفضا لقرار وزير العمل

وطن: نفّذَ اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحركات في مخيمات اللاجئين احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين.

وأقفل المحتجّون المداخل الرئيسية للمخيمات في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الأولى حيث أُحرقت الاطارات المطاطيّة، كما قررت المخيمات في بيروت عدم الاحتجاج في العاصمة واستبدال ذلك بالمشاركة في تظاهرة.

وأغلق اللاجئون في جنوب لبنان مداخل المخيمات احتجاجاً على قرار وزير العمل بمنعهم من العمل، وفق قناة الميادين.

وأمس الإثنين، أغلق اللاجئون طرقات في مخيمات البص وبرج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في لبنان احتجاجاً على قرارات وزير العمل اللبناني، كما أشعلوا الإطارات في مخيم الرشيدية.



من جهته، أعلن عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل رفضه التضييق على العامل الفلسطيني في لبنان.

فيصل طالب وزير العمل اللبناني بالتراجع عن قراره "لأنه يمس حياة الفلسطينيين"، كما طالب الحكومة اللبنانية بتعديل قانون العمل لكي يحصل الفلسطيني على الضمان الاجتماعي.

هذا ولفت فيصل إلى أن هناك اتصالات تجري بين القوى الفلسطينية والحكومة اللبنانية ورئيس مجلس النواب نبيه بري لإلغاء قرار وزير العمل.

وقال فيصل إن اللاجئين الفلسطينيين يسهمون بـ 11 % من الدورة الاقتصادية في لبنان، معتبراً أن الفلسطيني ليس بحاجة الى إجازة عمل لأنه يعيش في لبنان كلاجئ بشكل مؤقت.

وأضاف فيصل أن 23 مهنة حرة يمنع على الفلسطيني مزاولتها في لبنان "تحت ذرائع مختلفة".