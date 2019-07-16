غداً.. موجة حر شديدة وتحذيرات من التعرض لأشعة الشمس وإشعال الحرائق

رام الله- وطن: تحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض، غداً الأربعاء، لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعه الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً.

كما حذرت من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

ويكون الجو شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتوصف موجة الحر القادمة من الأراضي المصرية، بأنها شديدة.