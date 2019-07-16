وزارة الصحة تنشر إرشادات للتعامل مع الأجواء الحارة يوم غدٍ

رام الله- وطن: قدمت وزارة الصحة مجموعة من الإرشادات للمواطنين؛ للوقاية من موجة الحر، التي ستتأثر بها البلاد يوم غدٍ الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الاحتياطات الواجب اتخاذها، تتمثل في تجنب أشعة الشمس العمودية، وضرورة العمل في الظل، والإكثار من شرب السوائل وارتداء ملابس فضفاضة ومريحة وعدم الخروج إلى الشوارع لغير الضرورة، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى.

كما دعت الوزارة جمهور المواطنين؛ لتفادي تناول المشروبات المحلاة، والتي تحتوي على الكافيين، وإغلاق النوافذ المقابلة للشمس بالستائر، وإبقائها مغلقة عندما تكون درجة الحرارة "مرتفعة".

وأوضحت وزارة الصحة، أن التعرض لأشعة الشمس مع بذل جهد جسماني، خاصة في الجو الجاف، يسبب فقدان كمية كبيرة من الماء والأملاح؛ الأمر الذي يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، ومن ثم لضربة الشمس.

وتتمثل أعراض ضربة الشمس في احمرار الجلد وجفافه وسخونته والشعور بالتعب والصداع، وارتفاع درجة الحرارة، وتسارع في ضربات القلب، وفقدان الوعي، ويمكن أن تصل الحالة إلى الغيبوبة، وقلة إفراز البول، وتغير السلوك، وأحياناً الإصابة بتشنجات.

ونبهت الوزارة إلى أنه في حال شعر أي مواطن بالأعراض السابقة، فإنه يجب نقله إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى؛ للتعامل معه، وتقديم العلاج المناسب له.