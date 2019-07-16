خامنئي: احتجاز بريطانيا لناقلة النفط "قرصنة" سنرد عليها

وطن: قال المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، الثلاثاء، إن احتجاز بريطانيا لناقلة نفط مملوكة لبلاده في جبل طارق، "قرصنة" لن تمضي بدون رد.

وأضاف خامنئي، خلال اجتماع مع خطباء الجمعة، في طهران: "بريطانيا الشريرة ترتكب عملاً من أعمال القرصنة البحرية وتسرق سفينتنا.. إنهم (البريطانيون) يرتكبون جريمة ويصورونها على أنها عمل قانوني"، حسبما نقلت وكالة أنباء "مهر" المحلية.

وتابع: "الجمهورية الإسلامية لن تترك هذا الشر دون رد، وسوف ترد عليه في الوقت والمكان المناسبين".

كما أشار خامنئي أن الآفة الرئيسية للحكومات الغربية هي "غطرستها في التعامل مع بقية العالم".

وأردف: "إذا كانت الدولة التي تعارضهم ضعيفة، فإن غطرستهم تزداد، لكنها إذا وقفت أمامهم فإنهم ينهزمون".

واستطرد: "ما يجعل المشاكل قائمة في علاقاتنا مع الأوروبيين هو غطرستهم".

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، أعلنت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها.

وأرجعت سبب الإيقاف إلى "انتهاك" الناقلة للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة.

وأعلنت شرطة إقليم جبل طارق، ليل الجمعة، إطلاق سراح أربعة أشخاص من طاقم ناقلة النفط بعد أيام من احتجازهم.

(الأناضول)