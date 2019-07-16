"انصار الله" اليمنية تستهدف عدة مواقع سعودية بطائرات مسيرة

وطن: نقلت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، الثلاثاء، عن متحدث عسكري باسم الجماعة قوله إنهم استهدفوا مرابض الطائرات المسيرة في مطار جازان بالسعودية.

وقال متحدث عسكري باسم "انصار الله" إن الجماعة هاجمت قاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط بطائرات مسيرة.

من جهته، قال التحالف السعودي في اليمن، إنه أسقط طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقتهما جماعة أنصار الله صوب جازان بالمملكة، بحسب قناة العربية الإخبارية السعودية.

وقال التلفزيون السعودي إن التحالف اعترض 3 طائرات مسيرة صوب مطاري جازان وأبها.



في وقت سابق من الشهر الجاري، قالت جماعة انصار الله، إنها صنعت صواريخ بالستية وطائرات مسيرة جديدة، لشن هجمات على أهداف للتحالف.

وذكرت الجماعة أنه "تم إزاحة الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة التي تشمل صاروخ قدس 1 المجنح، وطائرة صماد 3 المسيرة، وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية، وطائرة قاصف 2k المسيرة".

وتابعت أن "هذه الأسلحة الجديدة، تعد إضافة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية اليمنية، وستغير مسار ومجريات المعركة مع العدوان باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة".