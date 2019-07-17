الاحتلال يعتقل مواطنين من "أم التوت" شرق جنين

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مواطنين من قرية أم التوت، واقتحمت قرى دير أبو ضعيف، وفقوعة، وجلبون شرق مدينة جنين، ونصبت عدة حواجز عسكرية في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الرسمية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين مازن مصطفى زكارنة (60عاما)، وشقيقه عدنان (40 عاما)، بعد اقتحام القرية ومداهمة منزليهما وتفتيشهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد، وقرى فقوعة، ودير أبو ضعيف، وجلبون، وشنت حملة تمشيط واسعة وسيرت آلياتها في الأزقة والشوارع.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت فجر الأربعاء 19 مواطناً في أنحاء متفرقة من الضفة، وزعم الاحتلال أنه صادر أسلحة خلال حملة المداهمات.