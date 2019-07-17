البنك الاسلامي العربي راعي مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم "راجعين يا دار"

وطن: برعاية من البنك الاسلامي العربي أقيم مؤتمر مغتربي أبناء محافظة بيت لحم بالفترة ما بين 11-14 من الشهر الجاري، في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم، بحضور دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية والمحامي انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم ورئيس اتحاد الفدراليات الفلسطينية في أميركا اللاتينية والكاريبي و الكوبلاك رفائيل المصري وعطوفة محافظ بيت لحم السيد كامل حميد، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، و مثل البنك السيد موسى شحادة مدير فرع بيت لحم و الطاقم الاداري والموظفين.

و يهدف البنك من خلال هذه الرعاية الى تمتين أواصر التواصل بين المغترب الفلسطيني ووطنه وتحفيزه على المشاركة في لعب دور اساسي في مستقبل فلسطين وتطورها، وتعزيز دوره البناء تجاه ابناء شعبنا باعتباره أول مؤسسة مصرفية اسلامية في فلسطين لأكثر من 24 عاماً.

وتزين مؤتمر بيت لحم هذا العام بشعار (راجعين يــا دار) في اشارة الى أهمية العودة الى الوطن الكبير لحث المغتربين الفلسطينيين دائما على العودة الى جذورهم وماضيهم والمساهمة في بناء الحاضر والتخطيط للمستقبل مع المجتمع المحلي من أجل وطنهم فلسطين، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء ما بين الجيل الثاني والثالث.

من جانبه بين المدير العام للبنك الاسلامي العربي السيد هاني ناصر اهمية دعم مؤسسات الوطن لمثل هذه الفعاليات خصوصا ما يهدف منها للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني من خلال توجيه الاستثمارات الى داخل الوطن، مشيرا الى ان البنك الاسلامي العربي يقوم برعاية هذا المؤتمر للسنه الثانية على التوالي تأكيداً على أهميته، مضيفا ان البنك افتتح اول مكتب تمثيلي عالمي للبنك في الامارات العربية المتحدة " دبي" لتسهيل عملية التواصل مع المغتربين الفلسطينيين و تقديم المشورة المالية بخصوص الاستثمارات و تشجيعهم لتوجيه استثماراتهم الى الوطن، وأشاد بجهود المنظمين و اللجنة التحضيرية للمؤتمر لإنجاح اللقاء و مواصلة التلاحم مع أبناء شعبنا المغتربين.