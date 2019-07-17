براك يبحث التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

وطن: بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" ممثلا بمدير المكتب في القدس السيد خلدون عويس.

جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك لممثلين عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مكتبه بمقر هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاربعاء، بحضور مدير عام مكتب ديوان رئيس الهيئة الاستاذ سعيد شحادة ومسؤولة إعداد التقارير وتطوير المشاريع في مكتب "UNODC" السيدة داريا ياكسن.

وأكد معالي المستشار براك خلال اللقاء على أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لخدمة الشعب الفلسطيني والوصول لدولة فلسطينية خالية منا لفساد قائمة على أساس المساواة والنزاهة والشفافية والمساءلة.

وشدد المستشار براك على أهمية التعاون والعمل المشترك بين هيئة مكافحة الفساد ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشيدا بعمل المكتب والجهد الكبير الذي يبذله.

وإستعرض المستشار براك خلال اللقاء آلية عمل هيئة مكافحة الفساد وإختصاصاتها وإنجازاتها، موضحا أهم التحديات والصعوبات التي تواجهها في عملها.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سبل تدعيم العمل المشترك خاصة في القضايا ذات العلاقة بمكافحة الفساد بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.