اشتية: تعديل قانون السلطة القضائية هذا الأسبوع

وطن: أعرب رئيس الوزراء محمد اشتية، الأربعاء، عن أمنياته أن يوقع الرئيس محمود عباس خلال هذا الأسبوع، على تعديل قانون السلطة القضائية.

وخلال كلمته بافتتاح جلسة الحكومة برام الله، عبر اشتيه عن آماله أن يتم انجاز القانون بتوقيع الرئيس عليه، وان الأمر متروك للرئيس عباس.

وأضاف أن "موضوع القضاء أمر هام جدا للبلد بشكل عام".

وفيما يتعلق بزيارته على رأس وفد حكومي ومن رجال الأعمال للعراق، أعلن اشتية تعهد الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها المالية للسلطة، إلى جانب منح الفلسطينيين المتواجدين في العراق، وعددهم 7000، حقوقاً كاملة.