واصل أبو يوسف لـوطن: تصريحات غرينبلات الأخيرة تعكس فشل الإدارة الإمريكية

وطن: اعتبر عضو اللجنة التنفيذية د. واصل أبو يوسف أن تصريحات مبعوث الرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات والتي قال فيها إنه "بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية في ورشة البحرين" إنها تعبر عن فشل الإدارة الأمريكية في تسويق مليارات الدولارات للمساومة على حقوق الشعب الفلسطين.

وكان غرينبلات قال خلال تصريحات صحفية، إنه دون التوصل إلى تسوية سياسية للقضية الفلسطينية لا يوجد أي قيمة للخطة الاقتصادية التي أعلن عنها خلال "ورشة البحرين" التي عقدت أواخر الشهر الماضي.

وقال أبو يوسف لـوطن، إنه لا يمكن مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بالأموال أو الابتزازات، أو المساس بحقوق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد أنه لن يتكتب النجاح لأي تسوية سياسية أو ورشة اقتصادية في ظل عدم وجود حل سياسي جدي يفضي إلى إنهاء الاحتلال.

ورأى ابو يوسف إن الأدارة الامريكية أعلنت الحرب ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه منذ اعلانها في 6 ديسمبر من العام 2017 القدس عاصمة لـ"اسرائيل"، وأعطت الاحتلال الضوء الأخضر في التوسع الاستيطاني والاستمرار في سياستها التهويدية.

محلل سياسي: واشنطن قد تعيد صياغة بعض بنود "صفقة القرن"

من جهته قال المحلل السياسي ابراهيم ابراش إن تصريحات غرينبلات ورفض الجانب الفلسطيني عن المشاركة "ورشة البحرين" أجبر الإدارة الأمريكية على إعادة النظر فيما تطرحه.

واضاف ابراش أن تصريحات غرينبلات الأخيرة تؤكد أن الإدارة الأمريكية باتت تدرك أن صفقة القرن لن تتم دون منظمة التحرير الممثل الشريعي الوحيد للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن موافقة القيادة الفلسطينية للعودة لطاولة المفاوضات مرهونة بوضع قضايا الحل النهائي على الطاولة.

واعتبر أنه في ظل الرفض الفلسطيني لـ"صفقة القرن" وتحفظ الدول العربية على ما يتم تسريبه من ملامح الصفقة، قد يجبر الإدارة الأمريكية على تعديل أو إعادة صياغة بنود صفقة القرن.

من جانبه، قال عضو مجلس ثوري فتح عبد الله عبد الله إن الموقف الدولي الملتزم بالقانون والشرعية الدولية، بدأ يصدم الإدارة الأمريكية وفريقها ويعيدها إلى الواقع.

وأضاف عبد الله خلال حديثه لـوطن، أنه في حال تراجعت الإدارة الأمريكية عن مواقفها وخطتها السياسية التي بدأت معالمها من القدس وحق العودة والاستيطان ومبدأ حل الدولتين فستعيد القيادة الفلسطينية النظر في إعاة الحوار مع الإدارة الأمريكية لتكون جزءا من مؤتمر دولي متعدد الاطراف.