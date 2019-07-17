اللاجئ الفلسطيني مرادفه ممنوع تعيش

كتب وليم قاسم :

"ممنوع تعيش" مصطلح بات معروفاً لدى العالم ومرداف اللاجئ الفلسطيني أينما كان تواجده، لأنه يعيش تداعيات منذ أكثر من ستة عقود بشكل مستمر وتمنعه بعض الدول العربية من ممارسة كامل حقوقه، على الرغم أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية بالمنطقة.

ومطلوب دائماً أنْ يُدافع عن نفسه من "تهمة" لم يقترفها، بل المطلوب إثبات "براءته"، والمطالبة بأبسط حقوقه المدنية على أرض عربية.

إن قانون العمل اللبناني يميز بين اللبناني والأجنبي، ويستثني اللاجئين الفلسطينيين المقيمين داخل الأراضي اللبنانية من حقهم في العمل، وهذا القانون يطبق منذ أكثر من ستة عقود على من يحملون هوية صادرة عن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين،و وثيقة سفر صادرة عن دائرة الأمن العام اللبنانية في بيروت "دائرة الأجانب".

يعود تاريخ قانون تنظيم عمل المقيمين غير اللبنانيين إلى عام 1964، قرار 17561، الذي ينص على كافة المقيمين غير اللبنانيين الراغبين العمل في لبنان الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل ويقتدي الأمر توفير كافة المستندات ودفع الرسوم المطلوبة.

خلال الأيام الماضية أقدم مفتشو وزارة العمل على تنفيذ قرارات إغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة رب عمل وعامل.

بالمقابل غضب شعبي فلسطيني وتضامن لبناني مع اللاجئ الفلسطيني الذي تتخذ الدولة اللبنانية بحقه قرارات ظالمة تدعوه لمغادرة بلادها والهجرة قسراً، باحثاً عن لقمة عيشه وتأمين أبسط مقومات الحياة.

الدولة اللبنانية مع القضية الفلسطينة وضد "صفقة القرن" ومشاريعها بالمنطقة، لكنها ترفض الاعتراف بالفلسطينيين الذين يقطنون على أرضها، وبأي حق من حقوقهم مهما كان بسيطة، حتى لو كانت تلك الحقوق انسانية كـ تطعيماً لأطفال أو فحصاً لسرطان الثدي للنساء. وإزاء كل ذلك لا تعود صادمة الأرقام التي توردها الأونروا من أن 66.4 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فقراء، و 56 في المئة عاطلون عن العمل.

الفلسطينيون لهم دور فعال في النمو الإقتصادي في لبنان عندما هجروا قسرا من فلسطين سنة 1948، حمل اللاجئون إلى لبنان دفعة واحدة نحو 15مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر ‏من 15 مليار دولار مقارنة بأسعار اليوم .

في ذلك الوقت انتعش الاستثمار اللبناني وكانت اليد العاملة الفلسطينية يد في اعمار وتطوير السهول الساحلية اللبنانية، وساهمت في تأسيس شركة طيران اللبنانية وموانئ بيروت بالاضافة إلى تلفزيون لبنان وعشرات المشاريع الاستراتيجية فترة لبنان الذهبية .

وفي تلك الفترة لمع الكثير من اللاجئين الفلسطينيين الذين كان لهم دور كبير في الازدهار اللبناني منهم

يوسف بيدس (مؤسس بنك انترا وكازينو لبنان وطيران الشرق الأوسط واستديو بعلبك) .

حسيب الصباغ وسعيد خوري (مؤسسا شركة اتحاد المقاولين ) .

رفعت النمر ( البنك الاتحادي العربي ثم بنك بيروت للتجارة وفيرست بنك ‏انترناشونال ) .

باسم فارس وبدر الفاهوم (الشركة العربية للتأمين ) .

زهير العلمي (شركة خطيب وعلمي ) .

كمال الشاعر ( دار الهندسة ) .

وريمون عودة ( بنك عودة ) .

توفيق غرغور ( توكيل مرسيدس وشركة ليسيكو ومشاريع تجارية أخري كبيرة ) .

شركة لتوزيع الصحف والمطبوعات في ‏لبنان أسسها فلسطيني هي شركة (فرج الله) .

عطا الله فريج لتجارة الألبسة الجاهزة

اودين ابيلا الفلسطيني وهو ذاته صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة في مطار بيروت الدولي وكازينو لبنان .

فؤاد سابا وكريم خوري أسسا شركة لتدقيق الحسابات في لبنان.

سبتي وتيوفيل بوتاحي ‏الفلسطينيان ، علاوة على عبد المحسن القطان ومحمود فستق قاموا بإنشاء مباني الشقق المفروشة في لبنان

يستوجب على الدولة اللبنانية الحاضنة للقضية تحصين الفلسطيني ومواجهة كل المؤامرات والمخططات التي يضعها الصهيوامريكي من صفقة القرن ومحاربتها بتأمين العيش الكريم واللائق له ولعائلته الى حين عودته الى ارض الوطن .

أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل ضد اللاجئ ويمنعه من ممارسة حقوقه، تدفعه للهجرة للخارج لتأمين أبسط حقوقه كمواطن، كما أنه يحصل على جنسية أجنبية، ويسارعون بالعودة إلى فلسطين في أوّل فرصة تُتاح لهم، وهذا يعني تمسكهم بأرضهم وحقهم ولايعني هذا البقاء في لبنان.