الشرطة تضبط ألعابا نارية و مفرقعات في جنين

رام الله- وطن: ضبطت الشرطة كمية من المفرقعات والألعاب النارية داخل مركبة تعود لاحد المواطنين بالقرب من بلدة عنزا قضاء جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، انه وبعد متابعة شرطة المحافظة لموضوع الألعاب النارية والمفرقعات ومنع تداولها واستخدامها من قبل المواطنين وتوعيتهم بمخاطرها والاضرار الناجمة عنها .

وبناءً على معلومات وردت إلى فرع شرطة المباحث العامة في شرطة المحافظة حول وجود العاب نارية يحوزها مواطن داخل مركبته وانه متواجد بالقرب من بلدة عنزا.

على الفور تحركت قوة من فرع شرطة المباحث العامة الى مكان تواجد المركبة و تم ضبط كمية من الألعاب النارية داخل المركبة بلغت (54) علبة العاب نارية.

وأضافت ، أته تم توقيف المشتبه به لاستكمال الاجراءات القانوية اللازمة بحقه اصولاً .