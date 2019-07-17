لأول مرة في فلسطين.. إطلاق خط التمكين للإنترنت لذوي الدخل المحدود

وطن: أطلق د. اسحق سدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، "خط التمكين" لذوي الدخل المحدود، عبر شركة الاتصالات الفلسطينية- بالتل، احدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، والذي جاء انبثاقاً عن رؤية الحكومة الثامنة عشر في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وتمكينه من الحصول على الخدمات بأعلى جودة وبأقل الأسعار.

من جانبه، أكّد د. سِدر بأن هذا الإنجاز جاء لتمكين ذوي الدخل المحدود في المجتمع للتمتع بخدمات الإنترنت والاستفادة من مزايا هذه الخدمات كونها أصبحت متطلباً أساسياً لكل مواطن فلسطيني، مؤكداً أنه يجب العمل والتعاون من قبل كافة الجهات المختصة من أجل حصول المواطن على مختلف الخدمات بجودة عالية وبأسعار مناسبة لضمان عدم توجهه لمصادر غير موثوقة للحصول على خدمة الإنترنت.

وأضاف: "نحن في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحمل على عاتقنا مسؤولية تلبية احتياجات المواطن وتوفير كل ما يبحث عنه ويحتاجه للحصول على خدمات تكنولوجيا المعلومات والانترنت بافضل جودة وانسب الاسعار"، مصرحاً أن الخط سيكون متاحا للمواطنين من الفئة المستهدفة يوم الاحد الموافق 21/7/2019 في معارض شركة الاتصالات الفلسطينية، حيث سيقدم خط التمكين للمواطن خدمة متكاملة من كافة الجوانب تشمل خط الهاتف وخط النفاذ والانترنت بسرعة 4 ميجا مقابل 40 شيكل شامل ضريبة القيمة المضافة من قبل شركة الاتصالات، بالإضافة الى حزمة شهرية بحجم 60 جيجا ومكالمات محلية على شبكة بالتل، وهذا سيمكن فئة كبير من الاسر الفلسطينية من الوصول للإنترنت بكل سهولة وجودة عالية وبأقل الاسعار.

وشكر د. سِدر وزارة التنمية الاجتماعية على تعاونها في تزويد البيانات المطلوبة وعمل المسوحات والدراسات اللازمة، كما شكر شركة الاتصالات الفلسطينية التي قامت بتوفير هذا الخط باقل من سعر التكلفة وذلك دعماً منها لتوجه الوزارة بتوفير الخدمات لكافة الفئات والتزاماً بمسؤوليتها تجاه المجتمع بهدف تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في ارضه في ظل الازمات التي يمر بها ابناء شعبنا والمنافسة غير الشرعية من الشركات الاسرائيلية.

ودعا د. سِدر كافة المؤسسات الحكومية والاهلية والقطاع الخاص ورجال الاعمال الى الوقوف أمام مسؤولياتهم الوطنية ودعم وتمكين ذوي الدخل المحدود وتعزيز صمودهم.

بدوره، أكد معن ملحم، المدير العام لشركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل"، بأن خط التمكين جاء استجابة مباشرة لطلب الوزارة بتقديم خط بمزايا خاصة لفئات معينة لتمكينهم من التمتع بالإنترنت وايمانا من "بالتل" بأن الانترنت أصبح حاجة لا يمكن الاستغناء عنها.

وأشار ملحم بأنه تم إجراء دراسات مختصة لتحديد احتياجات المواطنين المتنوعة بناءً على الفئات المختلفة الموجودة في المجتمع وكان لوزارة التنمية الاجتماعية دور كبير في تحديد هذه الفئات، وبناءً على هذه الدراسات تم تصميم خط التمكين بمزايا وعروض تناسب احتياجاتهم، حيث سيقدم خط التمكين للمواطن خدمة متكاملة من كافة الجوانب تشمل خط الهاتف الثابت وخط النفاذ والانترنت وليس خط النفاذ فقط .