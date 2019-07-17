بينهم 3 محكومون بالمؤبد.. 6 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في السجون

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن ستة أسرى من الضفة وقطاع غزة يدخلون اليوم الاربعاء، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالمؤبد مدى الحياة، وهم:

من جنين، الأسير سامي عاهد عبد الله أبو دياك (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير محمد فاروق شريف أبو الرب (45 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

ومن مدينة رام الله، الأسير محمد محمد يوسف ناجى (38 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير نور الدين محمود احمد أبو ارجيله (36 عامًا) المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير موسى محمد عبد الله حلايقة (51 عامًا) من الخليل المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

ومن مدينة غزة، الأسير مصباح خليل مصباح حلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 18 عامًا في السجون.