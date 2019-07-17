الدفاع المدني لوطن: تعاملنا مع 100 حريق اليوم في الضفة معظمها بسبب الاهمال

رام الله- وطن: لامست درجات الحرارة اليوم الاربعاء الـ 40 درجة مئوية في العديد من المحافظات، بارتفاع يقدر بـ9 درجات عن معدلها السنوي العام، في موجة حارة قصيرة قادمة من مصر تنتهي مساء اليوم.

وقد تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 100 حريق من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة مساء، كان منها 62 حريق اعشاب و15 حريق اشجار تسببت باحتراق ما يقارب 300 شجرة خلال عشرة ساعات ماضية معظمها بسبب الاهمال، بحسب الملازم أول عبد الودود النجار من دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني.

واوضح النجار في حديث لوطن، ان الدفاع المدني تعاملت مع عشرات الحرائق التي كان اغلبها بسبب الاهمال. موضحا ان الطواقم ما زالت تتعامل مع عدد منها للسيطرة على السنة اللهب في محافظات اريحا وطولكرم ورام الله والبيرة.

واشار الى ان سرعة الرياح اليوم كان لها سبب كبير في صعوبة السيطرة على ألسنة اللهب والمساهمة في توسع الحرائق.

واضاف انه تم التعامل مع حرائق مشاطب للمركبات في ثلاث اماكن في نابلس وطولكرم، كما تم التعامل مع حرائق منازل في حالتين بمحافظات رام الله والبيرة وقلقيلية.

وكشف النجار أن أعلى حوادث الحريق كانت في محافظة رام الله والبيرة، حيث كانت 21 حريق، في حين تعاملت طواقم الدفاع المدني مع 15 حريق في محافظة طولكرم، وتوزعت باقي التدخلات بين مختلف المحافظات.

وأوضح أن الدفاع المدني سجل مئة حريق خلال 10 ساعات فقط، وهو رقم عالي جداً بالمقارنة بالأيام الماضية.

وأهاب الدفاع المدني المواطنين بعدم اشعال النيران في الاعشاب مهما كان السبب والاتصال المبكر على الرقم 102 في حال حصول اي طارىء.