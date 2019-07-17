تمسك أوروبي باتفاق النووي.. وماي تدعو لحل وسط مع إيران

رام الله - وطن: أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه باتفاق النووي، الأربعاء. في حين دعت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، إلى حل وسط يمنع حصول إيران على السلاح النووي.

فمن جهتها، أعلنت المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الأربعاء، أن الحفاظ على اتفاق النووي مع إيران "مسؤولية مشتركة" مع جميع دول العالم، مجددة دعوتها لطهران للالتزام بذلك الاتفاق.



وقالت موغريني أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في فرنسا، إن "الحفاظ على الاتفاق ليس فقط أمر يهمنا ويقع في نطاق مسؤوليتنا.. بل هو أيضا مسؤولية مشتركة لجميع أنحاء العالم".

وأضافت أن تصرفات إيران لا تشير إلى "قرار أو نية صريحة" من جانبها للعودة إلى برنامجها النووي.



وتابعت: "في الوقت ذاته، أريد أن أكون واضحة للغاية، بأنه كلما طالت إيران في هذا الطريق الحالي، كان من الصعب من الناحية الفنية العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق".

وكانت دول الاتحاد الأوروبي أعلنت تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران، ودعت تلك الدول طهران مرارا إلى الالتزام به.

من جانبها، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن التوصل إلى اتفاق على حل وسط يظل أفضل سبيل لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وأضافت: "شئنا أم أبينا، يظل التوصل إلى اتفاق على حل وسط أفضل سبيل لتحقيق النتيجة التي ما زلنا جميعا نسعى للوصول إليها، وهي منع إيران من امتلاك سلاح نووي، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".