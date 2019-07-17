مسلحون يذبحون 6 محتجزين في شمال سيناء

وطن: أكد شهود عيان ومصادر أمنية وطبية أن مجموعة مسلحة قطعت الطريق الدولي العريش القنطرة، قُرب قرية سلمانة، نحو 80 كيلومتراً غرب العريش، شمال سيناء بعد ظهر اليوم الأربعاء.

ونصبت المجموعة المسلحة كميناً للسيارات وأوقفت المسافرين، ثم ذبحت ستة أشخاص كانت تحتجزهم، أمام المارة والمسافرين على الطريق الدولي، ثم خطف المسلحون ثلاثة آخرين، قبل الفرار في الصحراء على الطريق الأوسط في سيناء.

وأكد مصدر من مستشفى بئر العبد، وصول جثث 6 مذبوحين، ومفصولي الرأس إلى المستشفى، وذكر أنه لم يتسن لهم معرفه هوياتهم.

وأكد مصدر أمني مسؤول الخبر، مشيراً إلى وصول قوات كبيرة من دوريات الشرطة التي حاصرت المكان، وأغلقت الطرق الرئيسية في سيناء، بينما شوهدت الطائرات تحلق في سماء المنطقة بحثاً عن منفذي الحادث الإجرامي.

