إنقاذ 277 مهاجراً في البحر بين إسبانيا والمغرب

وطن: انتشل عناصر الإنقاذ البحري الاسبان والمغاربة 277 مهاجراً من دول جنوب الصحراء، بينهم امرأة توفيت على احد القوارب، كما ذكر عناصر الانقاذ الاسبان، الاربعاء.

على الجانب الاسباني، تم إنقاذ 220 شخصاً كانوا على متن ثلاثة زوارق في بحر ألبوران، كما ذكرت متحدثة لوكالة "فرانس برس".

وفي المقابل، أنقذت السلطات المغربية في بحر ألبوران نفسه، 57 شخصاً، كما قالت المتحدثة الاسبانية التي لم تقدم تفاصيل عن جنس المهاجرين وأعمارهم.

ووصل حوالي 11 الف مهاجر الى اسبانيا بحرًا منذ كانون الثاني، ولقي 203 مصرعهم لدى محاولتهم العبور، كما تفيد معلومات منظمة الهجرة الدولية حتى العاشر من تموز.

وأوضحت وزارة الداخلية الاسبانية ان عدد الواصلين قد تراجع حوالي 30% مقارنة بالفترة نفسها من 2018.

وفي 2018، تصدرت اسبانيا البلدان التي وصلها المهاجرون في اوروبا، لكنها عادت في 2019 الى ما وراء اليونان، كما ذكرت منظمة الهجرة الدولية.