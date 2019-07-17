أمريكا تستبعد تركيا رسميا من برنامج F35

رام الله - وطن : أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الأربعاء أنها "ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج المقاتلة الأمريكية F 35"، على خلفية شراء تركيا لمنظومة الدفاع الصاروخي الروسية (S400).

وفي بيان لها، قالت الدفاع الأمريكية إن "طائرات F35 لا يمكن أن توجد في نفس المكان مع منصة روسية لجمع المعلومات الاستخباراتية"، وأكدت أن "قرار تركيا شراء المنظومة الروسية يجعل مشاركتها في برنامج طائرات F35 مستحيلة".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تثمن علاقة الشراكة الاستراتيجية مع تركيا ونتطلع لمواصلة هذه الشراكة (..) العلاقات بين المؤسستين العسكريتين التركية والأمريكية قوية وسنواصل التعاون بشكل وثيق".

وقبل ذلك، قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن قرار تركيا شراء منظومة الصواريخ الروسية (S 400) "يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة الأمريكية إف 35".

وفي يبان صادر عنه، أضاف البيت الأبيض أن "الطائرة F35 لا يمكن أن تتعايش مع منصة روسية لجمع معلومات المخابرات سوف تستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة".

ورغم أن البيان أكد أن الولايات المتحدة لن تبيع المقاتلة الأمريكية إلى تركيا، إلا انه أضاف أن "واشنطن تعتزم مواصلة التعاون الوثيق" مع أنقرة، رغم مخاوف حلف الناتو"، وفق تعبيره.

وتابع البيان: "علاقتنا الإستراتيجية بتركيا متعددة المستويات، ولا تقتصر على منظومة مقاتلات F 35، وهي حليف موثوق به في شمال الأطلسي منذ أكثر من 65 عاما".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجنب في وقت سابق ذكر العقوبات التي هددت بها بلاده تركيا بسبب منظومة "أس400" الروسية، وقال إنه يتحدث مع المسؤولين في أنقرة.

وأشار ترامب إلى أن الوضع الخاص بتركيا معقد للغاية، وأنه يتحدث مع المسؤولين.