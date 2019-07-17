بعد استبعاد تركيا من برنامج "إف-35"... واشنطن تطرد الطيارين الأتراك

وطن: قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأربعاء، إنها أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة قبل 31 يوليو/تموز الجاري.

وقالت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إنها ستستبعد تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة "إف-35" في خطوة تهدد بها واشنطن منذ فترة طويلة وكانت متوقعة بعدما بدأت أنقرة بتسلم نظام الدفاع الجوي الروسي "إس-400".

ووصلت الأجزاء الأولى من منظومة إس-400 للدفاع الجوي إلى قاعدة عسكرية شمال غربي أنقرة يوم الجمعة، تنفيذا لاتفاق تركيا مع روسيا الذي سعت الولايات المتحدة على مدى شهور لمنعه.

وقالت إلين لورد وكيلة وزير الدفاع لعمليات الشراء "الولايات المتحدة وشركاؤها في برنامج الطائرة إف-35 متفقون في قرار تعليق مشاركة تركيا في البرنامج وبدء عملية لاستبعادها رسميا منه".

وأضافت "أبلغنا الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة قبل 31 يوليو/تموز الجاري".

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مورغان أورتاغوس، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تدرس خيارات لإجراءات محتملة ضد تركيا بسبب شرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، ضمن إطار قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال عقوبات (كاتسا).

وقالت أورتاغوس، في مؤتمر صحفي "وزير الخارجية والرئيس يدرسان جميع الخيارات المتاحة بموجب قانون (كاتسا)". وأشارت إلى أنها لن تستبق الأمور وتتحدث عن العقوبات التي يمكن مناقشتها.

هذا وينص قانون "كاتسا" ، الذي جرى تبنيه في عام 2017، على فرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية، وكذلك ضد دول أخرى التي تنفذ تعاونا عسكريا تقنياً معهم.

وفي السياق ذاته، قال ترامب، أمس الثلاثاء، إن "تركيا طلبت شراء أكثر من 100 طائرة "إف-35"، لكن لا يمكنها شراء المزيد لأنها تمتلك الآن منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبب الحقيقي الذي أغضب أمريكا من الصفقة التركية - الروسية لشراء منظومة "إس-400".

قال أوغلو إن سبب معارضة واشنطن لشراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية، ليس تقنيا، بل لأن أنقرة تشتري المنظومة من روسيا، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية شمال مقدونيا نيكولا دميتروف في العاصمة المقدونية سكوبية إلى أن "تركيا بحاجة ماسة لمنظومة دفاع جوي، وأن "إس-400" الروسية بدأت بالوصول إلى الأراضي التركية".

وأكد أوغلو على أن منظومة "إس-400" الروسية التي اشترتها تركيا، ستدخل حيز الاستخدام مطلع العام المقبل.

وتابع "تصريحات الرئيس ترامب خلال قمة مجموعة العشرين واضحة للعيان، هناك أصوات معارضة لتصريحات ترامب تصدر من واشنطن بين الحين والآخر، لكن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وتشتري المنظومة التي تلبي احتياجاتها".

ولفت أوغلو إلى أن "إس-400" ليست منظومة هجومية، وستكون تحت تحكم تركيا ولن تشكل خطرا على أنظمة الناتو ومقاتلات "إف-35" الأمريكية.

(سبوتنيك)