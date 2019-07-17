شبكة "وطن" تنشر نتائج الثانوية العامة على موقعها الالكتروني

رام الله - وطن: تنشر شبكة وطن الاعلامية، غدا الخميس نتائج امتحان الثانوية العامة لهذا العام، وفق أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة، على موقعها الالكتروني.

وبهذه المناسبة تتمنى شبكة وطن ممثلة بطاقمها وإدارتها، لجميع الطلبة دوام التفوق والنجاح .

وكانت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم، اعلنت اليوم الأربعاء، ؛ أن نتائج امتحان الثانوية العامة ستعلن غدا الخميس، في تمام الساعة الثامنة صباحا.

يذكر أن عدد طلبة الثانوية في كامل محافظات الضفة في الفروع كلها هو 44486 طالباً وطالبة، وفي غزة 31360، في حين بلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحان خارج الوطن والشتات 284