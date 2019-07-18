الأسير عمر خنفر يرزق بتوأم عبر نطفة مهربة

رام الله- وطن: رزق الأسير المريض عمر شريف خنفر(42 عاماً) من سكان مخيم جنين، الليلة الماضية، بتوأم عبر نطفة مهربة من داخل سجون الاحتلال.

ووضعت زوجة الاسير المولود التوأم الذي اطلقته عليه اسم "محمد الشريف" وهند،في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ، وبمتابعة من مركز رزان لعلاج العقم وأطفال الأنابيب.

ويعاني الاسير خنفر والمحكوم بالسجن لمدة (19 عاما) ومعتقل منذ عام 2002، من التهابات وحصر بول وآلام حادة في الكلية اليمنى منذ سنوات، وتم نقله أكثر من مرة إلى مستشفى الرملة للعلاج، وأجريت له العديد من الفحوصات وصور الأشعة والمنظار ولكن دون فائدة، وحالته الصحية في تراجعٍ مستمر، بحسب شقيقه أحمد.