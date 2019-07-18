الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الخميس، 11 مواطناً في أنحاء متفرقة من الضفة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين خلال حملة مداهمات في بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت.

وافادت مصادر محلية أن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وشنت عمليات دهم للعديد من المنازل وعاثت بمحتوياتها خرابا.

واعتقلت كلا من ليث ابراهيم بكر شقير، ونجيب مصطفى موقدي ونجله كرم، ورفعت عبد الحميد شقير ونجله عمرو، ورأفت يوسف عبد الله شقير ونجله أرقم، وناهل أحمد رزق شقير.

وفي وقت لاحق، أخلت قوات الاحتلال سبيل كل من: نجيب مصطفى موقدي ورفعت عبد الحميد شقير ونجليهما.

كما داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس بلدية الزاوية نعيم حمودة، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها.

واندلعت فجر اليوم مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين واعتقلت شابين.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات تركزت في وسط المخيم وعلى شارع حيفا وتخللها إطلاق كثيف للرصاص من قبل قوات الاحتلال.

وأشارت إلى اعتقال الشابين أمين حسن بني غرة، وكسوم السعدي.