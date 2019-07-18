استمرار إغلاق مداخل مخيم عين الحلوة لليوم الرابع

وطن: يواصل أهالي مخيم عين الحلوة لليوم الرابع على التوالي، إضرابهم العام واغلاق جميع مداخل المخيم الرئيسية والفرعية، رفضا لقرار وزير العمل بحق الفلسطينيين.

وتشهد المخيمات في لبنان احتجاجاتٍ غاضبة ً منذ ايام ضد حملة أطلقتْها وزارة العمل اللبنانية لمكافحة العمالة الأجنبية ما يعني منعهم من العمل في المؤسسات والمحلات التجارية اللبنانية.

ويأتي استمرار الاحتجاجات على الرغم من ايفاد منظمة التحرير الفلسطينية لعضوها عزام الاحمد الى لبنان من اجل التشاور مع السلطات اللبنانية، ازاء الازمة ومحاولة ايجاد الحلول لها.

وكان الرئيس محمود عباس، قال امس الاربعاء إن هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الاخوة اللبنانيين، لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات، ونرفض التصعيد من أي جهة كانت.

وتابع الرئيس: سنناقش الوضع القائم الآن في لبنان، والذي يأتي عقب الظروف التي مررنا بها هناك، والتي كانت ممتازة كقضية صابر مراد وغيرها التي انعكست ايجابا على علاقاتنا الاخوية مع الاشقاء في لبنان.