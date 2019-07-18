فرقة مقامات القدس تشارك في أسبوع التراث في بيرزيت

وطن : يشارك معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى – جامعة بيرزيت بأسبوع التراث في بيرزيت من خلال فرقة "مقامات القدس"، وذلك في 18 تموز 2019 الساعة 9:30 مساء على المسرح الرئيسي. حيث سيقدمون خلاله مجموعة من الأغاني الطربية والوطنية والتراثية.

يذكر أن "فرقة مقامات القدس" هي فرقة تابعة لمعهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى - فرع القدس، تمثل الجيل الأكبر من طلاب المعهد المتقدمين أكاديميا. تُقدم الفرقة الموسيقى العربية الكلاسيكية بشقيها الالاتي و الغنائي من عدة حقب زمنية. وقدمت العديد من العروض الموسيقية فلسطينيا وعربيا.

في هذا السياق يقول موسى عباسي" تاتي مشاركتنا بهذا المهرجان انطلاقا من رؤية المعهد ورسالته بنشر الموسيقى ووصولها لكل بيت فلسطيني، ومشاركتنا في مهرجان أيام التراث يتيح لنا الفرصة لتقديم موسيقانا العربية للجمهور الفلسطيني ، وذلك من خلال تقديم تقديم الموسيقى العربية الكلاسيكية التي تعمل على احياء الذاكرة الموسيقية لدى جيل الشباب وتقريبهم من تراثهم الموسيقي العربي".