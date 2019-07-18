الإسلامي الفلسطيني يكرم الفائز بجائزة أفضل منتج في الشركة الطلابية

وطن: كرم البنك الإسلامي الفلسطيني الفريق الطلابي من مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية الفائز بجائزة أفضل منتج في الشركة الطلابية ضمن البرنامج الذي تنظمه مؤسسة "انجاز".

وقامت مدير منطقة الشمال في البنك ختام أبو عيطة ومدير فرع قلقيلية ماجد خروب ووفد من موظفي البنك بزيارة مديرية التربية والتعليم في قلقيلية ولقاء مديرها السيد صالح ياسين، و مدير مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية م. ساهر اعمر حيث قاموا بتكريم الطلاب الفائزين.

وقالت أبو عيطة أن ثقافة ريادة الأعمال وتعزيزها لدى الشباب وسيلة مهمة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مؤكدة على أهمية تعريف النشئ بمبادئ إدارة الأعمال واكسابهم الخبرات الضرورية لذلك.

وشكرت أبو عيطة مؤسسة "انجاز" ووزارة التربية والتعليم على الجهود الكبيرة التي يقومان بها في نشر التوعية المالية والمصرفية، مضيفة ان هذه الجهود رافعة لبناء ثقافة اقتصادية وانتاجية يحتاج إليها المجتمع الفلسطيني، لا سيما في ظل السعي لبناء اقتصاد وطني يعتمد على الانتاجية والابتكار.

ويسعى البنك ضمن استراتيجية الشمول المالي لنشر الثقافة المصرفية والمالية في المجتمع الفلسطيني، وتوفير خدمات مالية عصرية ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر قنوات مصرفية حديثة وغير تقليدية للجمهور، حيث أطلق رزمة خدمات الكترونية تمكن العملاء من إدارة حساباتهم وبطاقاتهم، وتسديد فواتيرهم، وتنفيذ عمليات تحويل الأموال بين مختلف الحسابات والعديد من الخدمات الأخرى وفي الوقت الذي يناسبهم، وذلك من خلال موقع الخدمات الالكترونية "إسلامي أونلاين" أو تطبيق الأجهزة الذكية "إسلامي موبايل" أو المساعد الذاتي "إسلامي أوتو" عند استخدام Facebook حيث يعد البنك الفلسطيني الأول الذي يتيح هذه الخدمة لعملائه.

وقد ساهم البنك الإسلامي الفلسطيني وضمن شراكته مع مؤسسة "إنجاز" وعبر موظفيه في تقديم الخبرة اللازمة للطلاب من أجل بناء خطة لجلب التمويل الكافي لإطلاق شركتهم CTQ –EXTRUDER التي تعمل على انتاج جهاز طارد للحشرات وتوزيع المهام الإدارية وإعداد خطة تسويق وتحديد الموردين للمواد الخام واختيار شكل المنتج النهائي، وبعدها تم البدء بتصنيع الجهاز وتسويقه وتم بيع خمسين قطعة من الجهاز.