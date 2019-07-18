وطن الأخبار فلسطيني

اقتحامات للمستوطنين وصلوات تلمودية في المسجد الأقصى

18.07.2019 11:25 AM
اقتحامات للمستوطنين وصلوات تلمودية في المسجد الأقصى

رام الله- وطن: يشهد المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات صباح اليوم الخميس، اقتحامات استفزازية للمستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقالت الأوقاف الاسلامية، أن عددا من المستوطنين أدوا صلوات وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.

وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراسة وحماية المستوطنين من لحظة اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة وتجوالهم في المسجد، وحتى الخروج منه من جهة باب السلسلة.

 

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير