اقتحامات للمستوطنين وصلوات تلمودية في المسجد الأقصى

رام الله- وطن: يشهد المسجد الأقصى المبارك منذ ساعات صباح اليوم الخميس، اقتحامات استفزازية للمستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وقالت الأوقاف الاسلامية، أن عددا من المستوطنين أدوا صلوات وشعائر تلمودية في منطقة باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى.

وتولت عناصر من الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال حراسة وحماية المستوطنين من لحظة اقتحام المسجد من جهة باب المغاربة وتجوالهم في المسجد، وحتى الخروج منه من جهة باب السلسلة.