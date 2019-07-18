وطن تتابع | القضاء في عين العاصة .. قرارات الرئيس قد تشكل فرصة مهمة لاصلاح القضاء .. ولكن!

رام الله – وطن : أصدر الرئيس محمود عباس اليوم الخميس قرارين لهما قوة القانون، عدل في أحدهما قانون السلطة القضائية بإنزال سن تقاعد القضاة الى عمر الستين، وحل مجلس القضاء الأعلى الحالي وأنشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي لمدة عام.

ورغم ان تفاصيل القرارات وتعديلات قانون السلطة القضائية لم تنشر، الى ان قرار الرئيس وضع الخطوط العريضة لمهمات المجلس الانتقالي، واهمها إعادة تشكيل هيئات المحاكم في كافة الدرجات، وترتيب أوضاع القضاء واعداد مشاريع القوانين اللازمة لإصلاح القضاء واستعادة ثقة المواطن به وتعزيز فرص الوصول للعدالة وتقصير أمد التقاضي، ومن ثم إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وفقا لأحكام القانون.

وحسب قرار الرئيس سيرأس المجلس الانتقالي المكون من سبعة أعضاء المستشار عيسى أبو شرار، رئيس المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى سابقا، ويضم في عضويته كلا من المستشارين عزمي الطنجير عضو المحكمة العليا سابقا، وسلوى الصايغ عضو المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى الحالي، وحسين عبيدات رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى الحالي، وعبد الكريم حنون قاضي الاستئناف والمنسب لعضوية المحكمة العليا، إضافة الى كل من النائب العام ووكيل وزارة العدل.

وأدى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، رئيسا للمحكمة العليا، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

ورغم عدم معرفة تفاصيل التعديلات التي طرأت على قانون السلطة القضائية، الا ان خبراء القانون اعتبروا ان قرارات الرئيس قد تشكل فرصة لاصلاح القضاء، اذا ما جرى تطبيق معايير وشروط تحافظ على استقلالية السلطة القضائية.

وقال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار دويك لوطن للانباء ، " لم نطلع على مسودة القانون كاملة، وحتى يكون حكمنا كامل يجب رؤية القانون وبنوده" لكن ما تضمنته قرارات الرئيس بتخفيض سن التقاعد للقضاة لعمر الستين، هو تلبية لمطالبات جهات عديدة في المجتمع المدني ومنها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.

واضاف دويك "لقد سبق وان طالبنا في توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير قطاع العدالة بتخفيض سن التقاعد، لأن هذا الامر سيسهم في ضخ دماء جديدة في القضاة، وتحسين الجسم القضائي، وسيتيح الفرصة للشباب القضاة لاخذ قرصتهم في تحسين القضاء".

وحول قرار حل مجلس القضاء الاعلى، وتشكيل مجلس قضاء انتقالي قال دويك " ان الاشخاص الذين وردت اسماءهم لتشكيل مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، هم اشخاص محل ثقة بالنسبة لنا وتحديدا رئيس المجلس عيسى ابو شرار الذي كان رئيس سابق للمجلس، ومع ذلك، من المهم معرفة ما هي الصلاحيات المخولة للمجلس الانتقالي، وما هي الضمانات المعطاة له من اجل القيام بالدور المطلوب منه وفق قواعد مهنية وموضوعية".

واكد دويك ان الهيئة المستقلة ستستمر في دورها في الرقابة على القضاء والمجلس الانتقال الجديد، مضيفاً "سنسعى للالتقاء بالمجلس الانتقالي، وسنقوم بمتابعة عمله للتاكد من قيامه بدوره وفق القانون والاصول، بهدف ادخال اصلاحات جدية في القضاء بما يضمن الحفاظ على استقلاليته".

من جانبه قال المدير التنفيذي للهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون ماجد العاروري لوطن للانباء ان "قرار تشكيل مجلس قضاء اعلى انتقالي قد يشكل فرصة حقيقية لاعادة اصلاح القضاء الفلسطيني، وتعزيز ثقة الجمهور بالقضاء ، خاصة اذا ما التزم المجلس الجديد بمجموعة من الضوابط والمعايير".

وحول تلك المعايير المطلوبة قال العاروري " اهم تلك المعاييركبح جماح تدخل السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية في عمل القضاء، وتشكيل سياج حول القضاء لمنع اي تدخلات تدخلات بعمله، وتجريم اي تدخل في القضاء من السلطة التنفيذية او حتى من القضاة انفسهم وان تتسع هذه الخطوات الاصلاحية لتشمل النيابة العامة".

واضاف العاروري موضحا المعايير المطلوبة قائلاً " يقع على عاتق القضاة اعادة تماسكهم الداخلي والابتعاد عن اي مظهر من مظاهر الشللية والصراع ، وان يكون جل تركيزهم تفعيل القضاء وحماية استقلاله وسرعة البت في القضايا، وان يعاد بناء مؤسسات الرقابة والمساءلة الداخلية، خاصة دائرة التفتيش القضائي ومجلس التأديب القضائي".

اما بشأن تخفيض سن تقاعد القضاة قال العاروري ان القرار "لا يجب ان لا ينجم عنه اي مس في الحقوق الكاملة للقضاة، وان يتم التعامل معهم بهذا الشان تعاقديا كما لو انهم تقاعدوا وفق للقانون".

وشدد العاروري على اهمية تعزيز الرقابة المجتمعية على عمل القضاء في المرحلة المقبلة، التي يمكن ان تساهم بقوة في استعادة بناء القضاء وضمان استقلاله ، وتعزيز فاعليته، وهذا يتطلب روحا مفتوحة في التعاون من مجلس القضاء الاعلى الانتقالي ومؤسسات المجتمع المدني.

واضاف العاروري "ليس من الضروري التوسع في تعديلات قانونية في هذه المرحلة بالذات، وان تترك التعديلات الى حين وجود مجلس تشريعي منتخب، فتعدد السلطات الثلاثة ووجود مجلس تشريعي منتخب هو الضمانة والبيئة الحقيقية التي يمكن ان يتحقق فيها اصلاح القضاء".

بدوره قال عضو مجلس نقابة المحامين، المحامي داوود درعاوي لوطن ان "نقابة المحامين تابعت صدور القرارات من الرئيس بشان اصلاح القضاء، والتي نرى انها جاءت متوافقة مع توصيات اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء، والتي شاركت فيها نقابة المحامين".

واكد درعاوي " ان الاسماء والشخصيات التي تم تسميتها لرئاسة وعضوية مجلس القضاء الاعلى الانتقالي هي محل اجماع في الوسط الحقوقي، ومن المأمول ان يستطيعوا تقديم شيء، لاصلاح منظومة القضاء".

ولفت درعاوي الى ضرورة مراعاة مجموعة من المحاذير، ووضعها في عين الاعتبار في عمل المجلس الانتقالي واهمها "ضمان عدم تدخل السلطة التنفذية في عمل المجلس الانتقالي سواء من ناحية املاء اسماء محددة لاشغال مناصب قضائية، او من حيث التقاعس عن توفير متطلبات عملية الاصلاح ".

وحذر درعاوي من الذهاب الى فراغ قانوني في المحرلة المقبلة قائلاً " اذا لم يكن لدى الحكومة ارادة واضحة لتوفير كافة متطلبات عملية الاصلاح من تخصيص موازنات، وانتدابات لملأ الفراغ المترتب على تخفيض سن التقاعد، باعتقادي اننا سنذهب الى فراغ قانوني واختناق قضائي"، مشددا على ان القرار بحاجة الى مجموعة من المتطلبات لانجاح عمل المجلس الانتقالي.

واكد درعاوي على اهمية توجه المجلس الانتقالي لتكريس المشاركة المجتمعية في عملية الاصلاح، قائلاً "على المجلس الانتقالي ان يجلس على طاولة الحوار مع منظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين في كافة خطوات وعمليات الاصلاح للتوافق على الخطوات الجوهرية والاساسية التي تضمن اصلاح القضاء وتمنع التدخل، وتضع حدا للتدخلات لاستقلال القضاء".

وشدد درعاوي على اهمية مراعاة عملية التعيينات القضائية التي سترتبط بالاصلاح، للخروج من ازمة الاختناق القضائي، والفجوة التي ستحصل في المحكمة العليا، ومحكمة النقض بسبب تخفيض سن التقاعد، وهي مشكلة اما ان يتم حلها باستجلاب قضاة المحكمة العليا من غزة، او القيام بتعيين محامين من نقابة المحامين الذين تنطبق عليهم شروط التعيين في المحكمة العليا ، وعلى اساس الكفاءة بعيدا عن اي توجهات او ولاءات سياسية وحزبية.

واكد درعاوي ان توفير هذه المتطلبات سيضع قطار الاصلاح على السكة الصحيحة، ودون القيام وتوفير هذه المعايير سنبقى في دوامة مفرغة ولن يكتب لعمل المجلس الانتقالي النجاح.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد اعرب يوم امس عن أمنياته بتوقيع الرئيس محمود عباس خلال هذا الأسبوع، على تعديل قانون السلطة القضائية .

وتعقيبا على تصريح اشتية، قال مدير مركز الاعلام القضائي فواز البرغوثي لوطن للانباء يوم امس انه "لم يصل مجلس القضاء الاعلى او يعرض عليه اية مشاريع قوانين تتعليق بقانون السلطة القضائية، وانه وفقا للمادة 100 من القانون الاساسي الفلسطيني، يجب اخذ رأي مجلس القضاء الاعلى وعرض مشاريع القوانين عليه ، المتعلقة بالشأن القضائي".