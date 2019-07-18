موقع أحلى جول يعلن عن الفائز بتوقع نتيجة مسابقة نهائي كوبا أمريكا

وطن: أعلن أمس موقع أحلى جول الرياضي عن الفائز بمسابقة نهائي كوبا أميركا ضمن مسابقات أحلى جول الرياضية ، والتي أطلقها الموقع برعاية حصرية من شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية – جوال، وكانت الجائزة من نصيب "مجاهد حاتم عياش" الذي استطاع لوحده توقع نتائج لعبة نهائي كوبا أميركا بين البرازيل والبيرو بشكل صحيح وكامل.

وأوضحت الشركة أن الفائز "مجاهد حاتم عياش" من قرية رافات-سلفيت قام بالتسجيل في الموقع والمشاركة في المسابقة من خلال توقع 4 اجابات صحيحة قبل نهاية المباراة الذي اهله للفوز بمبلغ 1500 دولار، وقد تم تسليمه الجائزة في مقر شركة أب كامينجز (up-comings) للخدمات الرياضية والتكنولوجية المالك الرسمي لموقع أحلى جول الرياضي و بحضور من مدير الشركة السيد عبد العزيز العايدي.



الفائز "عياش" عبر عن فرحته بهذه الجائزة، متوجهاً بالشكر لموقع أحلى جول والمصداقية التي تمتاز بها المسابقة ، قائلاً: "انا من عشاق الرياضة، ولفت نظري الموقع وامكانية المشاركة في المسابقات بشكل مجانية، حيث لا تتعارض مع الدين والعادات والتقاليد، فالمشترك لا يدفع مقابل مشاركته في المسابقات، وبالتالي لا يخسر أي شيء لهذا سجلت في أكثر من لعبة وأخيرا فزت".

وفي تعليقه قال عبد العزيز العايدي مدير عام الشركة: "في البداية أود أن أشكر شركة جوال لرعايتها لبطولتي كوبا أميركا وكأس الأمم الإفريقية والتي عودتنا دائما على دعم الأفكار الإبداعية والإيمان بها، ونتقدم بالتهنئة للفائز مجاهد، كما يسعدنا في موقع أحلى جول الرياضي أن نواصل تقديم التغطية الرياضية لكافة البطولات التي تهم القارئ بمهنية واحتراف، كما أود أن أشكر كافة العاملين بالموقع، في مختلف الأقسام الذين أظهروا بمهارتهم قدرة الفلسطينيين على عمل مواقع محترفة، بمواصفات عالمية سواء من الناحية التكنولوجية أو صناعة المحتوى".

وأضاف العايدي: أن المسابقات مجانية بالكامل وتتم بدون سحب، حيث تقسَم الجائزة بالتساوي في حال وجود أكثر من فائز، وهي تزيد من روح الرياضة ومتعة المنافسة وتجعل المشارك جزء من المباريات بسبب التوقعات التي يضعها قبل المباراة.

ويتيح موقع أحلى جول الرياضي www.ahlagoal.com لعشاق الرياضة فرصة المشاركة بالمسابقات المجانية بالكامل مع تغطية متكاملة لكافة أنواع الرياضة والبطولات، ويطبق ايضاً أعلى مواصفات الخصوصية للمشاركين ضمن سياسة استخدام واضحة، وقواعد تنظم كافة الألعاب لضمان حقوق المشاركين في حالة الفوز.