براك يستقبل ممثل مالطا ويُطلعه على واقع مكافحة الفساد في فلسطين

رام الله- وطن: أطلع رئيس هيئة مكافحة الفساد احمد براك ممثل جمهورية مالطا لدى دولة فلسطين روبن غوتشة على واقع مكافحة الفساد في فلسطين، موضحا آلية عمل هيئة مكافحة الفساد واختصاصاتها.

جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك للسفير المالطي في مكتبه، بمقر الهيئة برام الله، يوم الخميس 18 تموز 2019.

وأشار براك خلال اللقاء إلى رسالة هيئة مكافحة الفساد المتمثلة بتضافر الجهود الوطنية وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، مؤكدا على أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، لخدمة الشعب الفلسطيني والوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد.

من جانبه أشاد ممثل مالطا روبن غوتشة بعمل هيئة مكافحة الفساد، وأثنى على الإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها.

وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون وتدعيم العمل المشترك بين الجانبين، خاصة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.