براك يستقبل نائب المدير العام للدفاع المدني ويبحث معه التعاون المشترك

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد احمد براك في مكتبه بمقر الهيئة يوم الخميس، نائب المدير العام للدفاع المدني العميد عمر البزور، وناقش معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

واستعرض براك خلال اللقاء رؤية هيئة مكافحة الفساد ورسالتها، موضحا بان الهيئة تسعى جاهدة لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية ومؤسسات القطاع الخاص لتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد، بهدف الوصول لدولة فلسطينية مستقلة قائمة على أساس الحكم الرشيد والنزاهة والمساءلة والشفافية.

وأشار إلى أهم الإنجازات التي حققتها هيئة مكافحة الفساد، موضحا أهم العقبات والتحديات التي تواجهها في علمها.

وشدد على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين هيئة مكافحة الفساد والدفاع المدني الفلسطيني، خاصة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

بدوره أثنى البزور على عمل هيئة مكافحة الفساد، والجهد الكبير التي تبذله في سبيل المصلحة العامة وخدمة الشعب الفلسطيني.