مصادر لوطن: مصلحة سجون الاحتلال بدأت بتركيب هواتف عمومية في أقسام أسرى "حماس" دون تشغيلها

وطن: علمت وطن أن إدارة مصلحة سجون الاحتلال، بدأت بتركيب خطوط هواتف عمومية للأسرى في عدد من أقسام أسرى حماس داخل سجون الاحتلال، دون تفعيلها.

الأمر الذي أكده رئيس مكتب إعلام الأسري، ناهد الفاخوري لـوطن، قائلاً إن مصلحة السجون قامت بتركيب هواتف عمومية في سجن "رامون" قسم "1"، وفي سجن النقب قسم "4"، دون تشغيلها إلى الآن.

كما أن مصلحة السجون الاحتلال لم تحدد وقتاً معيناً لتشغيلها.

الأمر الذي يخلق حالة توتر في كافة المعتقلات، بحسب ما أفاد مدير مكتب إعلام الأسرى لـوطن، بسبب عدم تطبيق مصلحة السجون لتفاهمات شهر نيسان/إبريل 2019 الماضي، والتي أدت لفكّ إضراب "الكرامة 2"، وكان من أهمها تركيب وتشغيل الهواتف العمومية دون مماطلة.

يذكر أن الاتفاق بين الأسرى ومصلحة السجون نص على تركيب هواتف عمومية في جميع أقسام الأسرى الأمنيين في كافة المعتقلات، بما في ذلك "معبار الرملة".. ونص الاتفاق على يبدأ تركيب الهواتف في أقسام الأشبال أولاً، ومن ثم في أقسام أسرى حماس، ويليها باقي أقسام الأسرى الأمنيين من كافة الفصائل.

وقد تم تركيب الهواتف العمومية داخل قسم الأشبال في سجن "هشارون"، وتم تشغيلها بالفعل الشهر الماضي.

وكانت مخابرات الاحتلال "الشاباك"، قد وافقت على إدخال الهواتف العمومية إلى أقسام الأسرى الأمنيين وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء نتنياهو، من إجل إيقاف الإضراب الذي بدأه الأسرى في شهر أبريل احتجاجاً على تركيب أجهزة التشويش "المُسرطنة" في المعتقلات.