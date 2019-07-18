احتفالات التوجيهي: إصابة 5 اشخاص بالألعاب النارية منها بتر بيد طفل

وطن: أصيب خمسة اشخاص باصابات متفاوتة اثناء الاحتفالات باعلان نتائج الثانوية العامة ثلاثة منهم في مدينة نابلس وواحد في قلقيلية وآخر في جنين .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بإن أخطر هذه الإصابات تعرض لها طفل (12 عاما) وصل لمستشفى رفيديا بنابلس مصابا ببتر بإصبعيه (الخنصر والبنصر) من يده اليمنى نتيجة عبثه بالمفرقعات شرق نابلس، وقد باشرت وحدة حماية الأسرة والأحداث بإجراءاتها لمعرفة تفاصيل الحادثة.

وأكد ارزيقات بأن الشرطة والأجهزة الأمنية تعمل على الحد من انتشار المفرقعات والألعاب النارية واستخدامها أثناء الاحتفالات وتمكنت الشرطة من القبض على 13 شخص في عدد من المحافظات لاستخدامهم هذه الالعاب وضبطت بحوزتهم 255 كرتونه منها. كما حجزت عدد من المركبات وأوقفت سائقيها لقيامهم بالتشحيط وتعريض حياة الآخرين للخطر.

وناشد الناطق باسم الشرطة كافة المواطنين بعدم استخدام الألعاب النارية وضرورة منع أبنائهم من تداولها أو شراؤها لما فيها من خطر على سلامتهم وإقلاق راحة المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر.