جيسون غرينبلات: إسرائيل "ضحية للنزاع" مع الفلسطينيين

وطن للأبناء: قال مبعوث الإدارة الأمريكية لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط جاسون غرينبلات، أن إسرائيل "ضحية في نزاعها مع الفلسطينيين، إذ لم ترتكب أي أخطاء تجاههم خلال عقود النزاع".

وقال غرينبلات في حديث لشبكة PBS الإخبارية الأمريكية: "أعتقد أن إسرائيل ضحية وليست طرفا يتحمل المسؤولية ومنذ تأسيسها تعرضت لهجمات متكررة ولا تزال تتعرض لهجمات إرهابية"!

وتابع أنه لا يتذكر حتى حالة واحدة أخطأت فيها "إسرائيل" أو تجاوزت سلطتها، وحتى إذا كانت هناك أخطاء فإن تل أبيب تفعل كل ما بوسعها لإصلاحها!

وأعرب مبعوث ترامب عن معارضته لاستخدام مصطلح "المستوطنات" في الضفة الغربية، وقال إنه يفضل مصطلح "البلدات والضواحي"، وأن الضفة ليست أراضي محتلة بل "أراض متنازع عليها".

وأكد غرينبلات أنه عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين فلسطينيين في المنطقة يتخوفون من الإعلان عن تأييدهم لخطة السلام الأمريكية الجديدة المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" وطلبوا منه عدم الكشف عن هذه الاجتماعات.

وتعرضت إدارة ترامب وغرينبلات شخصيا لانتقادات شديدة اللهجة من السلطة الفلسطينية بسبب مواقفها المنحازة لدولة الاحتلال.

ورفض الفلسطينيون "صفقة القرن" أو التعاطي مع مراحلها الاقتصادية، احتجاجا على سلسلة خطوات اتخذتها إدارة ترامب في السنوات الأخيرة، أهمها الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارة واشنطن إليها من تل أبيب.

(وكالات+تايمز أوف إسرائيل)